Este miércoles 7 de junio, Inter de Miami anunció de manera oficial el fichaje de Lionel Messi. De este modo, el astro argentino pondrá fin a su etapa en el PSG y arribará a la MLS para continuar con su carrera futbolística. No obstante, si bien ya se conoce el próximo destino de la ‘Pulga’, existen otros equipos que se quedaron disconformes con la decisión del rosarino, como es el caso del FC Barcelona. Y es que el cuadro culé intentó cerrar el regreso del futbolista sudamericano, pero las diferencias económicas hicieron imposible que se logre el objetivo.

Ante ello, el elenco de la Ciudad Condal emitió un comunicado en el que señalan que siempre fueron conscientes de la decisión tomada por el internacional argentino. Eso sí, los blaugranas confirmaron que sí hubo una oferta sobre la mesa, algo que el propio jugador negó en una entrevista con Mundo Deportivo, asegurando que los problemas económicos impidieron cerrar la operación.

“El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana”, se lee en el inicio del oficio que emitió la entidad culé.

FC Barcelona también aseguró que Joan Laporta, presidente de la institución, respetó la decisión tomada por el atacante sudamericano. “El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”, sostuvo.

Finalmente, el comunicado culmina revelando que tanto Jorge Messi, padre y representante de la ‘Pulga’, y el cuadro blaugrana han empezado a trabajar para “promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça”.

La palabra de Messi

La espera terminó para Lionel Messi. El argentino ha tomado la decisión de rechazar las propuestas del Al-Hilal y Barcelona para lanzarse en una nueva travesía por Estados Unidos. Así lo confirmó en una entrevista para Mundo Deportivo.

“Tenía mucha ilusión de volver a Barcelona, pero no quería esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otros. Quería tomar mi propia decisión. Voy a ir a Miami. Quiero salir del foco e irme de Europa”, comentó Messi.

A su vez, el capitán de Argentina dio las razones por la que decidió no volver al Spotity Campo Nou: “Escuché que tenían que vender o bajarle el sueldo a jugadores. La verdad es que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en Barcelona”.

Finalmente, la ‘Pulga’ contó también que lo obligó a salir del PSG: “En mis dos años en París no fui feliz. No disfrutaba y eso afectaba mi vida familiar. Me perdía mucho de la vida de mis hijos en el colegio. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día”.





