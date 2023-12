El mercado de pases sigue dando de qué hablar y los rumores sobre posibles fichajes no terminan de aparecer. Así pues, uno de los nombres en cuestión fue el de Ferran Torres, figura del FC Barcelona, que fue vinculado con varios equipos de la élite europea. No obstante, luego de varias reuniones en las oficinas del elenco de la Ciudad Condal, tal parece que han tomado una decisión, la cual no cambiará. Ojo, Xavi Hernández fue quien mostró su postura, algo que respetaron los directivos blaugranas.

En los últimos días surgieron informaciones que señalaban que el delantero español estaría evaluando opciones, con el objetivo de encontrar un nuevo club. El arribo de Vitor Roque es un factor importante, puesto que Torres podría perder por completo el protagonismo del equipo, algo que afectaría en sus proyectos de cara a su participación con la Selección de España en la próxima Europa.

Sin embargo, la decisión de Ferrán no estaría ni cerca a esta información. Y es que según informa el diario Sport, el atacante culé está decidido a luchar por su lugar en el Barça. Recordemos que en el verano anterior el jugador optó por quedarse, mostrando su compromiso con la institución catalana, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Xavi deposita su confianza en Ferran

Sin ninguna duda, la noticia de la permanencia de Ferran Torres es algo que cayó muy bien en el comando técnico de Xavi Hernández, quien busca armar un plantel competitivo en todas las posiciones. Ojo, a partir del 1 de enero, el DT culé contará con seis atacantes de calidad para tres posiciones: Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Vitor Roque, Joao Félix y el propio Ferran Torres.

Es necesario mencionar que el joven atacante ha sido un titular indiscutible a lo largo de la temporada, aportando con su talento al FC Barcelona. A lo largo del curso, arrancó en diez de los 20 encuentros que disputó hasta la fecha, registrando cinco goles y brindado dos asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El cuadro dirigido por Xavi Hernández recibirá este domingo 10 de diciembre al Girona en el Olímpico de Montjuic. El partido, válido por la decimosexta jornada del campeonato español, se jugará a las 3:00 P.M. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus para toda América Latina.

¿Cómo va FC Barcelona en LaLiga 2023-24?

Tras diez victorias, cuatro empates y una derrota, en un total de 15 partidos, el FC Barcelona marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2023-24 (ver aquí clasificación completa) con 34 unidades. El vigente campeón español se encuentra a cuatro puntos de los líderes Real Madrid y Girona.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR