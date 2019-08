¡De locos! Barcelona ofrece a Suárez a Juventus para destrabar 'operación Neymar', según 'Tuttosport'

El Barcelona sigue creando fórmulas para cerrar la vuelta de Neymar en este mercado de fichajes 2019. Según publica este martes el prestigioso 'Tuttosport', los azulgranas están tan desesperados por conseguir el dinero que pide el PSG (no menos de 200 millones de euros) que habrían ofrecido la carta pase de Luis Suárez a la Juventus de Italia.



Tal como apunta la citada fuente, los azulgranas buscan de esta forma destrabar la 'operación Neymar'. A pesar de sus 32 años, el delantero uruguayo no ha perdido el gran cartel en Europa. Sin embargo, en Turín no están convencidos de su fichaje ya que en estos momentos la prioridad se llama Mauro Icardi.



Con un 'no' a la oferta que incluye a Suárez, los catalanes deberán buscar otra forma de lograr el fichaje de Neymar. En las primeras horas de este martes el diario 'Sport' anunciaba que el FC Barcelona propone al PSG una cesión con opción de compra por 160 millones de euros a pagarse en julio de 2020.



"El Barça quiere demostrar, con esta oferta, que realmente está interesado en el fichaje de Neymar y, de alguna manera, desarticular las opciones del Real Madrid y la Juventus", publica la citada fuente sobre las últimas horas en las negociaciones por el brasileño.

PSG no cree en el Barcelona

El PSG se muestra más que escéptico con la posibilidad de que el Barcelona le haga una propuesta de cesión con opción de compra para quedarse con Neymar porque no cree que las condiciones económicas responderían a sus exigencias, según la prensa francesa.



"Estamos abiertos, pero la cuestión no es el montaje, sino que se satisfagan las condiciones financieras pedidas", indica una fuente del PSG citada este martes por "L'Équipe".

