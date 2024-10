Tras la decisión del TAS de suspenderlo por cuatro años, luego de que arrojara positivo en un control de dopaje, pareciera que la vida le dio una segunda oportunidad a Paul Pogba, porque a principios de octubre se le redujo la sanción a 18 meses, por lo que en marzo de 2025 el francés ya podrá volver al ruedo. Tras vivir un infierno, el excampeón del mundo en Rusia 2018 rompió su silencio y habló para la revista inglesa Daily Mail. El futbolista soltó la bomba sobre su estadía en el Manchester United, donde la alegría pasó a la frustración y su relación con José Mourinho. Además, claro, su deseo de colocarse otra vez la camiseta la Selección Francesa.

Su nivel mostrado en la Juventus, donde logró cuatro títulos de liga consecutivos y dos trofeos de Copa Italia, fue necesario para que los ‘Red Devils’, que lo tuvo entre sus filas cuando era un adolescente, estuviera convencido de que a mediados de 2018 debía volver para poner a los ingleses. En ese sentido, el galo reveló que el causante de que pegara ese salto al Old Trafford fue ‘Mou’.

“Nuestra relación era como la de una pareja”, explicó. “Rompíamos y hacíamos las paces constantemente. Todo empezó genial, él fue uno de los motivos por los que regresé a Manchester. Hablé con él y me convenció para que volviera”, precisó Pogba. Es importante mencionar que los ‘Rojos’ pagaron más de 100 millones por el jugador, donde sumó 39 goles y 48 asistencias en 233 duelos.

Sin embargo, su permanencia en el ‘Teatro de los Sueños’ se convirtió en una total pesadilla, donde la relación con el DT portugués fue de peor a un fracaso. “No sé muy bien cómo esa relación se volvió en una pesadilla y con una lucha constante entre ambos. Yo no luchaba. Yo no empecé la lucha. Teníamos desacuerdos como cualquier entrenador y jugador, pero le guardo mucho respeto y si lo viese mañana le daría un gran abrazo. Eso sí, un día tendremos que sentarnos juntos y hablar del tema”, señaló al respecto.

El francés reveló que el estratega tuvo comentarios desatinados contra él, calificándolo como un virus para el grupo. Asimismo, lo empezó a mandar a la banca, donde previamente le quitó la cinta de capitán, acción que le dolió bastante. “El año que Mourinho se fue y llegó Solskjaer fue mi mejor temporada en el United”, explicó el futbolista. “Pero después del último partido dije al entrenador y a Woodward (director ejecutivo del club mancuniano en aquellas fechas) que ese sería mi último año, que quería irme. Entonces tenía 27 años y las cosas no habían salido como yo quería. Lo di todo, pero el club no avanzaba”, reveló.

Su decisión era un hecho, pero un factor que no esperó que sucediera complicó su salida, generando que su permanencia fuera aún peor en Manchester. “Tenía en mente que quería irme y volví en pretemporada porque quise ser un profesional. Hablé con Woodward para buscar una salida que él bloqueo. Yo ya no quería jugar en el United, pero tenía que comportarme como un profesional. Luego llegaron las lesiones”, manifestó.

Tras más bajas que altas, el francés volvió a Turín para jugar con la Juventus en 2022, pero un nuevo golpe llegó a su vida, pues la decisión del TAS lo dejó sin fútbol. “Tuve muchos problemas fuera de fútbol y con las lesiones. En la Juventus quería volver a empezar, y luego llego esto”, comentó. Frustrado, se preguntaba por qué estas cosas le sucedían justo cuando estaba cerca de volver. “Solo quería jugar a fútbol, pero de repente me vi inundado de problemas y no veía el final. No estaba listo para ese tipo de cosas, me vino todo a la vez. En esos momentos te vienes abajo”.

Pogba fue sancionado con cuatro años de suspensión, debido al uso de suplementos de dehidroepiandrosterona (DHEA). Sin embargo, él y sus abogados sostuvieron que no lo ingirió con fines deportivos. “No fue un error tomar esos suplementos, fueron prescritos por un profesional. Mi error fue no comprobar que fuera lo correcto con una tercera opinión, asumo la responsabilidad de ello. Pero por otra parte, si vas al médico y te dice que tienes que tomarte dos dosis al día, ¿qué haces?”.

Pese a todo lo sucedido y a que su permanencia en la ‘Vieja Señora’ tampoco está garantizada, el mediocampista se mantiene firme en seguir levantando su nivel y logrando grandes cosas, revelando que aún mantiene un anhelo con su selección. “Mi sueño siempre fue jugar en la selección y es algo que sigue rondándome la cabeza. Aunque mi futuro más inmediato pasa por volver a los terrenos de juego y demostrar que tengo el nivel necesario. Tengo más sed de éxitos y más amor por el fútbol, estoy listo para darlo todo”.





La decisión del TAS y una segunda oportunidad

La historia de Pogba podría haber terminado allí, pero la reciente decisión del TAS de reducir su sanción ha cambiado el rumbo. De los cuatro años iniciales, la pena se ha recortado a 18 meses, lo que le permite tener la esperanza de regresar más pronto de lo esperado. Con esta reducción, el exjugador del Manchester United podrá volver a entrenar con su equipo en enero de 2025.

Así las cosas, Pogba obtiene una segunda oportunidad para revivir su carrera. Con 31 abriles, el volante aún siente que tiene mucho que ofrecer en el fútbol y no ha ocultado sus ganas de volver al máximo nivel. “Todavía me siento futbolista y quiero luchar contra esta injusticia. Pogba no ha terminado. Pogba está aquí y hasta que no me veáis decir que ‘terminé’, no hay que preocuparse”, dijo.

Pese a la emoción por su inminente regreso, el panorama en la Juventus ha cambiado significativamente desde su ausencia. El equipo turinés, ahora dirigido por Thiago Motta, ha iniciado un nuevo proyecto basado en la juventud y la renovación, desprendiéndose de varios de sus jugadores más veteranos. Aun así, Pogba podría encontrar su espacio dentro de este renovado esquema, aunque la tarea no será fácil.

“Tengo unas ganas increíbles por volver. Me siento como un niño que quiere ser profesional. Entreno y hago todo lo que puedo para regresar”, expresó el galo, dejando claro que su regreso no solo es un objetivo personal, sino también un deseo profundo de demostrar que aún puede ser ese jugador que, en su momento, deslumbró al mundo, ganando el trofeo de Rusia 2018.





¿Cuáles son las sustancias prohibidas que arrojan dopaje positivo en el deporte?

En el fútbol, al igual que en otros deportes, existen sustancias que están prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ya que su uso puede mejorar el rendimiento físico o ser perjudicial para la salud de los deportistas. Estas sustancias, si son detectadas en controles antidopaje, pueden resultar en sanciones, como la que enfrentó Paul Pogba. A continuación, algunas de las sustancias prohibidas que más comúnmente arrojan dopaje positivo en el fútbol:

1. Esteroides Anabólicos

Testosterona: Es una de las sustancias más comunes en los casos de dopaje, ya que se utiliza para aumentar la masa muscular y mejorar la fuerza y la recuperación.

Nandrolona: Otro esteroide anabólico que mejora la capacidad de recuperación y aumenta el rendimiento físico.

2. Hormonas Peptídicas y Factores de Crecimiento

Hormona de crecimiento humano (HGH): Estimula el crecimiento y la regeneración celular, lo que puede mejorar el rendimiento físico.

Eritropoyetina (EPO): Aumenta la producción de glóbulos rojos, mejorando el transporte de oxígeno en la sangre, lo que favorece la resistencia.

3. Estimulantes

Anfetaminas: Aumentan la concentración, la energía y la resistencia.

Cocaína: Aunque es ilegal y altamente peligrosa, se ha detectado en algunos casos de dopaje en fútbol.

Metilfenidato (Ritalin): Utilizado como tratamiento para el TDAH, pero también puede mejorar la atención y la concentración de manera ilícita en el deporte.

4. Agentes enmascarantes

Diuréticos: Sustancias como la furosemida se utilizan para perder peso rápidamente o para enmascarar el uso de otras sustancias prohibidas al diluir la orina y dificultar su detección.

5. Cannabinoides

THC (tetrahidrocannabinol): El componente psicoactivo del cannabis está prohibido durante la competencia, ya que puede afectar el rendimiento y el juicio en el juego.

6. Narcóticos

Morfina y derivados opiáceos: Utilizados para tratar el dolor, pero están prohibidos debido a sus efectos sobre el estado físico y mental.

7. Beta-2 agonistas

Usados para tratar el asma, como el salbutamol. Aunque algunos de estos fármacos están permitidos bajo ciertas dosis y con autorización médica, el uso excesivo puede ser considerado dopaje.

8. Sustancias para mejorar la oxigenación

Perfluorocarbonos: Son sustancias sintéticas que pueden aumentar el transporte de oxígeno en la sangre, mejorando la resistencia.

9. Moduladores hormonales

Clomifeno: Usado para restaurar los niveles de testosterona tras el uso de esteroides.

Tamoxifeno: Usado para reducir los efectos secundarios de los esteroides en los hombres.

10. Algunos glucocorticoides

Aunque algunos son permitidos fuera de la competencia para tratar lesiones, su uso excesivo en competición puede considerarse dopaje, ya que pueden mejorar la resistencia y el tiempo de recuperación.

Paul Pogba podrá jugar en el 2025 al fútbol profesional, luego de que su suspensión fue reducida a 18 meses por el TAS.





