Le costó una fortuna a la Juventus, sus actuaciones no convencen y provoca el enfado de Cristiano Ronaldo

Juventus hizo uno de los mejores fichajes del verano, pero este todavía no demuestra el porqué pagaron 85 millones de euros por su pase. Hablamos de Matthijs de Ligt , quien el último sábado ha sido suplente en la victoria de la 'Vecchia' por 1-0 ante el Parma.



Para sorpresa de muchos y él mismo, el exdefensor del Ajax no ingresó en el Ennio Tardini ya que sus actuaciones en la pretemporada han causado dudas en el cuerpo técnico y causado la molestia de Cristiano Ronaldo.

Y es que según reporta el diario español 'Don Balón', el crack de la Juventus no está conforme con el desempeño que ha mostrado el holandés y cree que la Juventus le está quedando grande.



"La pretemporada estuvo cargada de errores que hacen dudar sobre si realmente merece 14 millones de euros de salario por año. Cristiano Ronaldo como líder de la plantilla e ídolo de toda la vida de De Ligt, le dio el primer toque de atención para que evidencie el máximo de su potencial ahora que todo apenas comienza", publica la citada fuente.

Matthijs de Ligt | Juventus Matthijs de Ligt.

De Ligt habla sobre su suplencia

"Naturalmente hubiera preferido jugar y no recibí ninguna señal durante los entrenamientos, así que no esperaba estar en el banquillo", dijo De Ligt al medio holandés 'AD'.



“Obviamente, respeto la decisión del entrenador. Debo ser realista, aún me estoy adaptando aquí, en Italia. Los defensas que jugaron, Bonucci y Chiellini, han sido considerados por mucho tiempo la mejor pareja de centrales del mundo”, agregó el ex del Ajax.

