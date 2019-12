Desde esta semana, Edinson Cavani ha estado en boca de todos. Y es que del delantero uruguayo se ha comentado sobremanera debido a que SKY Sports mencionó que tiene un acuerdo para dejar PSG y marcharse al Atlético de Madrid como uno de los fichajes colchoneros. Aunque, aunque faltaría decidir si sería en enero o a mitad de 2020.

No obstante y según indica este jueves UOL Esporte, Edinson Cavani tiene claro que hará respetar su contrato con PSG antes de arribar al Atlético de Madrid. Su vínculo con la entidad parisina va hasta el fin de la presente temporada y el popular ‘Matador’, como se le conoce en su país, ha meditado y considera justo que se quede seis meses más en Parque de los Príncipes.

El citado medio apunta que Cavani espera mantenerse por lo pronto en el PSG por el apoyo de los hinchas de este equipo desde que se puso la camiseta parisina en 2013. No obstante, la dirigencia no vería con buenos ojos que se mantenga en el club ya que no sacaría ningún beneficio previo a su partido al Atlético.

Edinson Cavani, un ídolo para todos los hinchas del PSG

El internacional con la Selección de Uruguay tiene un contrato hasta mitad de 2020 y si se va en esa fecha no le dejará ni un euro a la institución. En el campeón francés esperan sacar algo de rédito en su traspaso, por lo que es probable que se marche en las próximas semanas.

Edinson Cavani ha perdido la titularidad en el PSG por el buen nivel de Mauro Icardi y también por las lesiones que lo han aquejado. En lo que va de temporada, el también ex Napoli y Palermo tan solo tiene tres goles.

