Real Madrid sigue a paso lento, pero seguro para hacerse con los servicios del delantero francés Kylian Mbappé. La joven estrella del PSG es del gusto del presidente Florentino Pérez y del director técnico Zinedine Zidane. Es más, hace unas semanas el entrenador manifestó sentirse “enamorado” del juego del atacante, quien destaca semana a semana con la camiseta parisina y apunta a ser uno de sus fichajes en 2020.

En Real Madrid hay confianza en que Kylian Mbappé no firme un nuevo contrato de renovación con su actual. De momento no parece que vaya a hacerlo en el corto plazo y este jueves el portal Fichajes - que se basa en el diario AS - da cuenta de una monumental e histórica oferta que preparan en la ‘Casa Blanca’ por él: 300 millones de euros. Así como se lee.

Esta es la cifra que el mandamás del Real Madrid está dispuesto a pagar con tal de tener en su plantel a Mbappé. Se indica que el conjunto galo quiere hacerle un nuevo vínculo y si el jugador acepta le pondrán un sueldo que superará al mismísimo Neymar. El brasilero se mete al bolsillo cerca de 33 millones de euros por temporada.

Mbappé, con contrato en el PSG hasta 2022

Incluso, el popular ‘Donatello’ ha enfrentado hace poco a los merengues por la fase de grupos de la Champions League. Por ejemplo, en el Santiago Bernabéu les anotó un gol para el 2-2 final.

De otro lado, en Real Madrid gozan de vacaciones antes del reinicio de LaLiga Santander. Los blancos, que están en el segundo lugar del campeonato detrás del Barcelona, jugarán el próximo 4 de enero contra el Getafe como visitante.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL...