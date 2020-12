Isco Alarcón se ha convertido en uno de los protagonistas de la previa del partido entre Real Madrid y Elche por LaLiga Santander. No precisamente porque tenga asegurada la titularidad en el último partido del equipo blanco en el año, sino porque se habla de su salida en el 2021.

Según el diario ‘AS’ de España, el volante malagueño de 28 años ya le ha comunicado a la dirección deportiva del club de Valdebebas que quiere ir en busca de nuevas oportunidades. Su futuro estaría nada menos que en el Sevilla, al lado de quien fue su entrenador en el Madrid, Julen Lopetegui.

El exfutbolista del Málaga entiende que su mejor versión, tanto en el Real Madrid como en la selección de España, llegó con Lopetegui en el banquillo. Es por esa razón que tiene decidido relanzar su carrera en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Isco quiere volver a trabajar con Lopetegui. (Foto: EFE)

Siempre según la citada fuente, aunque no es un indiscutible para Zidane, el entrenador francés no quiere que salga en el mercado de fichajes de invierno ya que no le sobran variantes para el puesto. El técnico del Real Madrid aceptaría la marcha de Isco recién para el verano del año próximo.

El vigente campeón de LaLiga Santander pediría al Sevilla la cifra de 20 millones de euros por Isco. Los blancos recuperarían algo de lo invertido con su fichaje desde el Málaga en 2013 y se ahorrarían los 7 millones de euros que tiene el volante español como salario.

El malagueño tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022 y la web especializada en cotizaciones de jugadores, ‘Transfermarkt’, le otorga un valor de mercado actual de 30 millones de euros.

Cabe recordar que durante los últimos meses, Isco Alarcón sonó en Juventus y Everton. Sin embargo, ningún club se atrevió a pujar por el jugador.

