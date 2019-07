¿Y si te lo piensas mejor, Bartomeu? Los 7 que se tendrían que ir del Barcelona para que llegue Neymar [FOTOS]

Neymar ya reveló que quiere regresar a Barcelona esta temporada; sin embargo, todo es muy complejo. El equipo azulgrana tiene demasiadas condiciones por delante para hacerse de sus servicios. A esto se le suma que el PSG no quiere dejarlo ir de manera tan sencilla. Tendrán que pelear y dejar ir a más de una estrella.

La inversión que ha realizado el cuadro azulgrana hasta el momento no ha sido nada despreciable. En lo que va del verano gastó 225 millones en fichajes. De Jong (75), Neto (26), Griezmann (120) y Cucurella (4) fueron sus compras y solo ha vendido a Palencia al Saint-Etienne.

La salida de Cillessen, Denis Suárez, André Gomes y Cardona fueron contadas en los recibos de la temporada pasada por lo no valen cuentan como salidas que podrían ayudar a que 'Ney' se sume al plantel.

Barcelona inicia a negociar la operación de Neymar con 223 milones en negativo. Si a este dinero se le suma los 175/00 en los que está el brasileño, el total llega a los 400 millones. Este año la FIFA indica que la diferencia de gastos e ingresos en traspasos no puede ser superior a los 100 millones, por lo que el Barza tendrá que vender por valor de 300 de aquí al 30 de junio del 2020.

Hay varios futbolistas que aun no resuelven su futuro. El primero es Coutinho, quien lleva hace meses en el mercado y es necesario para financiar la llegada de 'Ney' y la de Griezmann. El PSG es un candidato para llevárselo. Lo mismo sucede con Dembélé.

Malcom también se sumaría a la lista. El brasileño se irá si llega Neymar. Hay muchas plazas de extranjeros y es necesario que alguien se vaya. También es posible que Arturo Vidal parta, pero por el momento parece más factible la del brasileño.

Umtiti y Rakitic no quieren irse del club pero también podrían partir para llenar la caja. Semedo no es vendido. La opción de pedir un crédito no se puede descartar. Algo parecido pasó con la llegada del 'Pincipito'.

