¡A Florentino no le gusta esto! L'Equipe revela que Barcelona toma la delantera para fichar a Neymar

Barcelona no quiere que Neymar se le escape de las manos. El equipo azulgrana ya dio el primer paso que fue reunirse con los directivos del PSG para intentar llegar a un acuerdo, al parecer no se pudo, pero esto no significa que bajarán los brazos. "La esperanza es lo último que se pierde", repiten en el Camp Nou.

Javier Bordas, secretario técnico azulgrana, Eric Abidal y el representante del Barza en Brasil, cercano a la familia de 'Ney', y Leonardo, se reunieron en las oficinas parisinas. Aun se espera una propuesta formal, pero desde Francia informan que los azulgranas toman la delantera sobre su principal competidor, Real Madrid.

Según informa L'Equipe, Barcelona tiene un paso adelante sobre los blancos para conseguir a Neymar. Los de Florentino Pérez aun no tiene comunicación directa con el PSG y analizan opciones para realizar la oferta, mientras que Bartomeu ya empezó a mover sus fichas.

El mismo diario galo revela que existieron ofertas en la junta entre el Barza y el PSG en un hotel de París. Aun no existe acuerdo, sobre todo, porque el cuadro de Valverde solo pretende intercambiar jugadores por el delantero, mientras que los 'bleus' quieren ver el dinero en sus arcas.

Coutinho es el principal candidato para ser parte de la propuesta más una importante cantidad de dinero, mientras que en el Bernabéu se habla de la posibilidad de dejar ir a Vinicius Junior, quien no ha terminado de convencer a Zidane en esta pretemporada.

Según informa Diario SPORT, Vinicius Junior, quien no cuenta con la total aprobación de Zinedine Zidane, será incluido en la propuesta del Madrid, que el PSG ha tasado en 250 millones de euros.

