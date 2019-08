Todo es pura 'finta': Messi y el vestuario 'explotan' contra Bartomeu por las ofertas nada serias por Neymar

Lionel Messi y los pedos pesados del FC Barcelona quieren de vuelta a Neymar. Han hablado con Bartomeu, le han exigido que cierre su fichaje de una vez por todas, pero no existen avances. Esta situación ha hecho que el vestuario empiece a perder la calma, al punto de llegar a pensar que todo se trata de una mentira.



Según el programa español 'Jugones', dentro del camarín del Barcelona existe preocupación y molestia por las ofertas que la directiva ha hecho por el brasileño. Creen que no son serias y exigen mejorarlas antes de que el Real Madrid termine fichando al crack de 27 años.

"[...] La plantilla que todo está siendo una maniobra de distracción, que no están haciendo todo lo posible por contratar a Neymar, que la oferta que ha presentado la cúpula 'culé' ( cesión con opción de compra no obligatoria ), no es suficiente. Esperan que el Barça la mejore, que sea una oferta acorde a la calidad de Neymar", explica la citada fuente.

Mientras el vestuario cree que todo es un engaño, la directiva del Barcelona le estaría insistiendo a Neymar que salga a hablar públicamente y ratifique su deseo de volver a ser azulgrana. Sin embargo, el brasileño prefiere guardar silencio ante el temor de que se le cierre la puerta del Madrid.



El tiempo se le acaba a Neymar

Si bien la prioridad de Neymar siempre ha sido volver al FC Barcelona, no puede esperar más tiempo para salir del PSG. Ya sea con los catalanes o Real Madrid, el brasileño busca todas las vías de escape y le queda menos de diez días hasta el cierre del mercado de fichajes.

