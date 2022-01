Xavi Hernández le dejó claro a la directiva del FC Barcelona que los principales refuerzos para esta temporada debían ser en la zona de ataque. El primero en llegar fue Ferran Torres, quien cubre la posición de mediapunta; sin embargo, el técnico aún cree que falta alguien que pueda ser el referente de área. Es ahí cuando apareció el nombre de Álvaro Morata.

El atacante de Juventus se convirtió en opción para el equipo culé debido a que el DT culé confía en sus cualidades y cree que puede ser el goleador que necesita. El exReal Madrid cumple con el perfil, pero su llegada es más complicada de lo que parece.

Además de que UEFA tiene presionada al Barza con el ‘fair play’ financiero, el entrenador Massimiliano Allegri no quiere dejar ir a Álvaro a no ser que tenga un sustituto. Mauro Icardi sería el recambio pero la operación no es sencilla.

Todos estos motivos ya complicaban el fichaje de Morata en Barcelona y se le ha sumado la grave lesión de Federico Chiesa hasta final de temporada. El italiano sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda contra la Roma y no volverá a jugar esta campaña.

Sin Chiesa y si se marca Morata, Juventus se quedará sin piezas de ataque. Dybala, Kean, Kulusevski, Bernardeschi y Kaio Jorge son las principales figuras ofensivas que poseen, pero no sería suficiente.

Barcelona listo para la Supercopa

La principal novedad, como ya lo había adelantado el propio entrenador del Barcelona, es la vuelta de Ansu Fati. El ‘10′ culé es la principal novedad en la convocatoria de 24 jugadores. Se lesionó frente al Celta de Vigo y se ha perdido un total de 11 partidos desde entonces.

Pero la recuperación que más sorprende en tienda azulgrana es la de Ronald Araújo. El central uruguayo se fracturó el segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha y fue operado con éxito el pasado 7 de enero, pero está dispuesto a jugar con una férula de protección en Arabia.

Mientras que otro que está dispuesto a forzar es Frenkie De Jong, luego de que sufriera una elongación muscular en el sóleo de la pierna izquierda. El neerlandés tampoco tiene el alta, pero Xavi se lo lleva a Arabia. Se quedan fuera los lesionados Braithwaite y Sergi Roberto y los positivos en COVID-19 Ferran Torres y Pedri.





