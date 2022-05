Barcelona continúa analizando cuáles serán sus próximos movimientos en el mercado de fichajes de verano. Xavi Hernández le entregó a la directiva la lista de puestos que desea reforzar y estos ya están trabajando para poder terminar de cerrar algunas de las principales contrataciones; sin embargo, no se descarta que exista una que otra sorpresa si algún futbolista deja el plantel.

Frenkie de Jong sería uno de los principales candidatos a despedirse del Barça a mediados del 2022. El neerlandés es del gusto del entrenador, pero los dirigentes ya le colocaron el cartel de transferible y están dispuestos a venderlo si llega una oferta cercana a los 70 millones. Si esto se llega a dar, se abriría la puerta para que llegue un nuevo mediocentro.

Se especula que en el Camp Nou ya existe un acuerdo de palabra con Valencia para el traspaso de Carlos Soler, pero al jugador de 25 años, se le sumaría la posibilidad de contar con Fabián Ruiz, quien viene viviendo un momento sublime con Napoli.

Según explica Diario AS, el exbético termina contrato con el cuadro italiano en 2023 y no le han propuesto extender el vínculo desde hace dos años. El club ya colocó al español en la parte alta de la lista de salidas debido a que no quieren dejarlo ir como agente libre y el Barza está muy interesado.

Los azulgranas ya intentaron hacerse de los servicios de Ruiz en varias ocasiones, pero siempre tuvieron que toparse con las altísimas pretensiones económicas de los napolitanos, que rondaban los 60 millones de euros. El escenario cambió y Xavi lo quiere.

Fabián Ruiz tiene 23 años y llegó al Napoli procedente del Real Betis. (Getty Images)

Real Madrid, el rival de Barcelona por Ruiz

Barcelona no es el único interesado por Fabián Ruiz, debido a que Real Madrid, quien ya empieza a planear sus próximos movimientos de cara a la siguiente temporada a pesar de tener grandes retos en la presente como la Champions League, también lo quiere en sus filas.

Según reveló Sky Sports Italia, el volante se ha convertido en una de las principales prioridades para Carlo Ancelotti. El entrenador lo llevó a Napoli y se convirtió en uno de sus hombres de confianza; por ello, lo quiere de vuelta a su lado.

Sin embargo, al principal complicación estaría en la parte económica. Los blancos no estarían dispuestos a invertir más de 40 M€ por el canterano del Real Betis.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO