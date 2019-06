¡Caras vemos, corazones no sabemos! La 'joya' que el Real Madrid está por perder con el Barza al acecho

En la boca del horno se quema el pan. A Junior Firpo no "le tira más" el Real Madrid que el Barcelona , a pesar de que su padre sea madridista. El internacional Sub-21 atendió en exclusiva a la Agencia EFE en la concentración de Las Rozas para hablar de su futuro horas después de que se le sitúe como posible refuerzo del club 'Azulgrana', cuando todo hacía indicar que su futuro podría estar en el Santiago Bernabéu.



''Yo dije que me tiraba más el Madrid porque mi padre es del Madrid y al final en casa lo que el ve es el Madrid. Eso no tiene que ver con que me tire más, simplemente que mi padre era del Madrid. A mí sinceramente el que me tira es el Betis, donde estoy desde pequeñito, así que hoy por hoy me podría considerar del Betis'', respondió Firpo, al ser cuestionado sobre los rumores de un posible interés del Barza en querer contar con sus servicios.



Pero, ¿de dónde proviene esto? Todo empezó con una portada que publicó el diario español 'Sport', en el que señalaba que el Barcelona no solo estaría buscando reforzar su delantera de cara a la próxima temporada, sino que también, entre sus planes estaría ir buscándole un reemplazo a Jordi Alba a corto plazo. En este sentido, el elegido por la cúpula blaugrana es Junior Firpo, que cuenta con una cláusula de 50 millones de euros.

Sin embargo, lo cierto es que el Barcelona no está dispuesto a pagar mucho por el actual jugador del Betis, motivo por el cual negociaría una mejor oferta, a la expectativa de lo que pueda hacer el Real Madrid para intentar captar nuevamente la atención de Firpo. ¿Sería un buen refuerzo para el Barza?

Por otro lado, el lateral zurdo analizó la última temporada de su club, el Betis, y aseguró que "a lo mejor se ha sido injusto con Quique Setién" por lo que consiguió en los dos años como entrenador del club, pero que la situación que se vivía con la grada era "insostenible".

► ¿Y si no llega Pogba ni Eriksen? El 'as' bajo la manga del Real Madrid para reforzar su mediocampo



► El fútbol está de luto: la 'Perla' Reyes, ex Sevilla y Atlético Madrid, perdió la vida en accidente de tránsito



► ¡Al 'Duque' lo que es del 'Duque'! El dorsal histórico que llevará Eden Hazard en el Real Madrid



► Madrid 2019 espera por el suyo: los héroes inesperados en las finales de la Champions League [FOTOS]