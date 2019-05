"Tengo otras ofertas, solo aviso": el movimiento de Raiola, agente de De Ligt, para mejorar la oferta del Barcelona

La novela del Barcelona con Matthijs De Ligt parece de nunca acabar. El defensor que brilló con el Ajax la temporada pasada es del gusto del equipo azulgrana y lo tiene como prioridad para ser uno de sus primeros futbolistas en ser anunciado de manera oficial; sin embargo, distintos movimientos de su agente, Mino Raiola, complican la rapidez del fichaje.

El presidente del Barza, Josep Maria Bartomeu, reveló hace unos meses que "ya conoce qué sucederá con De Ligt ", dando luces que el Camp Nou sería su futuro, pero las intenciones de Raiola de tener un mejor salario para su representado, no es visto con buenos ojos.

Este domingo, Matthijs declaró que "obviamente, la Premier es una gran competición, España también... pero hay otras competiciones, no solamente esas dos", para ESPN. "Todavía no he tomado una decisión", agregó. Manchester United también tiene interés y está siendo utilizado por Mino para sacar el mejor provecho.

Según informa Manchester Evening News, Raiola está presionando al Barcelona intentando conseguir un mejor salario para el jugador, con la propuesta de los 'Red Devils' en la otra mano. De hecho tildan al agente como "maestro de las artes oscuras".

El periódico inglés va más allá y revela que "probablemente De Ligt será presentado por el Barcelona pronto y resulta que el United ha sido nuevamente un peón en el juego de Raiola".

Es más, hace algunos días, diversos medios deportivos en Inglaterra habían informado que Manchester United ofrecería 80 millones de euros para convencer a Matthijs de Ligt de vestirse de rojo.



Sin embargo, de acuerdo a una publicación de Sky Sport, los 'Red Devils' han dado marcha atrás a sus intenciones de fichar a Matthijs de Ligt. Y es que en el club inglés consideran que el holandés terminará en el Barcelona en la próxima temporada.



