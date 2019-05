¡Sales tú y entra Neymar! El gran sacrificado en Barcelona para que el brasileño firme en verano

Neymar siempre está relacionado al Barcelona en los mercados de fichajes. Desde su salida del plantel en el verano del 2107, el equipo no ha vuelto a ser el mismo. La buena relación y entendimiento con Messi y Suárez no tenía límite. Su partida al PSG dolió y desde entonces han buscado recuperarlo. Los rumores aumentan y en el equipo azulgrana no bajan los brazos.

Hace unos meses, el padre del brasileño revelaba que "es imposible dejar a un jugador así al margen de estos rumores (de mercado). Pero son mentira, no ha habido ninguna llamada al Barça "; sin embargo, esto podría cambiar con la operación que plantea el Barza para romper el mercado.

Según explica Gerard Romero en RAC1, Barcelona y PSG iniciaron conversaciones para llevar a acabo una operación que tiene como protagonistas a Neymar y Ousmane Dembélé. El cambio es una opción.

Estas conversaciones solo se han iniciado y no se esconde que sean difíciles de realizar. Neymar juega a favor de los intereses del Barza , ya que en más de una ocasión ha recordado lo bien que la pasa en el vestuario del Camp Nou. Su buena relación con los altos mandos del equipo es importante.

Por su parte, Dembélé , quien inició la temporada de manera irregular y con actos de indisciplina, no ve con tan buenos ojos marcharse a París. Esto debido a que en el banquillo se encuentra un viejo conocido, Thomas Tuchel, quien fue su entrenador en el Borussia Dortmund y con quien no lleva la mejor de las relaciones.

Pero la decisión final la tomaría la directiva. El rendimiento del francés ha dejado mucho por desear. Tiene tendencia a lesionarse y parece que sus problemas disciplinarios no se han resuelto por completo a lo largo del tiempo. Las dudas son grandes.

