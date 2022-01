Los dirigentes del FC Barcelona ya han pasado la página de la eliminación en la Supercopa de España a manos del Real Madrid. A pesar de que los culés estuvieron cerca de acceder a la final, entre los altos mandos ya no hay espacio para los lamentos. En esa línea, el presidente Joan Laporta y la junta directiva han decidido enfocarse en la llegada de refuerzos para la próxima temporada. Según el diario alemán Bild, uno de los candidatos a fichaje del cuadro de la ciudad condal es nada menos que Niklas Süle, el zaguero del Bayern Munich.

El internacional con Alemania termina contrato en Allianz Arena el próximo 30 de junio y en el Barcelona quieren sacarle provecho a la situación. El club catalán ya habría contactado con el futbolista de 26 años para convencerle de renovar con el cuadro campeón de la Bundesliga.

Ante las posibles salidas de Samuel Umtiti y Clément Lenglet a final de temporada, la directiva azulgrana considera a Süle como el fichaje ideal para tapar esos huecos. Es todo un portento en la defensa y con un gran futuro por delante. Y lo mejor es que no le costaría un euro a la directiva culé.

Niklas Süle en la mira del Barcelona.

Siempre según Bild, hasta el momento, no hay señales de que el Bayern Munich y Niklas Süle vayan a prolongar el contrato, situación que pone nervioso al entrenador Julian Nagelsmann ya que no le gustaría perderlo. Para el ex DT del Leipzig, el nacido en Frankfurt am Main es clave para su equipo.

Según el portal Transfermarkt, sitio especializados en tasaciones de futbolistas, Niklas Süle está valorizado en 35 millones de euros. El internacional con Alemania tiene la capacidad de jugar como defensor central y lateral por la derecha. Un crack completo para los intereses del FC Barcelona.

Cabe recordar que en el Barcelona también han sonado Andreas Christensen y César Azpilicueta como posibles refuerzos para la defensa. Al igual que Süle, los jugadores del Chelsea acaban contrato a mitad de año y están a tiro del cuadro de LaLiga.





