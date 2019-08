“No quiero a Neymar, sería una bomba dentro del vestuario”: referente del Barcelona lo sentencia

La novela de Neymar se debería definir en la próxima semana. El brasileño no quiere continuar en el PSG y ya se lo hizo saber a Leonardo y compañía. Su máximo deseo es regresar a Barcelona , club que considera 'su casa'. Sin embargo, la pregunta es ¿en el club lo quieren? Al parecer la propuesta por él es seria, pero algunos referentes no están muy contentos.

Hristo Stoichkov, histórico del club que fue delantero azulgrana en dos etapas (1991-1995 y 1996-1998), hizo pública su molestia sobre la posible llegada de 'Ney' en su papel como analista de la actualidad futbolística en Univisión. Cree que “es una bomba dentro del vestuario”.

“El Barcelona no necesita a Neymar. No tiene sitio para jugar porque tiene jugadores muy importantes. Están Dembélé, Griezmann, Suárez y Messi. ¿Dónde le van a poner a jugar? Sería una bomba dentro del vestuario. Por mi parte, no quiero que vuelva. Tiene presión por todos lados. Seguramente hay un grupo de jugadores que quieren que regrese y le piden al presidente un esfuerzo pero el Barcelona no va mover no un solo euro para que vuelva. El Barcelona no tiene dinero para pagar al PSG”, explicó.

Los nombres que podrían servir como parte de pago por el delantero al PSG son Ivan Rakitic y Philippe Coutinho, Stoichkov salió a su defensa.

“Hay opciones. Los jugadores que el Barça está ofreciendo al PSG es una falta de respeto. Primero porque Ivan Rakitic es un gran trabajador, un chico muy humilde que jamás ha bajado la guardia y siempre ha defendido los intereses del Barcelona. Coutinho costó mucho dinero pero tiene mucho fútbol y le defiendo y ojalá ningún jugador del Barça se marche”.

Neymar y su problema en el tobillo

Le Parisien apunta que el doctor Eric Rolland, ex director de los servicios médicos del PSG, tiene claro que el pie derecho de Neymar no está 100% recuperado luego que se lesionara en el partido amistoso entre Brasil y Qatar previo a la Copa América 2019. Esto haría que Barcelona la piensa más de dos veces en ficharlo.

Existe riesgo que Neymar tenga una recaída en el quinto metatarsiano de su pie derecho (también sufrió una dolencia en esta zona en el año 2018). "Su pie es demasiado delgado y es muy probable que se lesione otra vez", es lo que apunta el medio de la capital francesa.



