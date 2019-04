Si el Real Madrid quiere a Hazard, yo te quiero a ti: Barcelona vuelve a fijarse en estrella del Chelsea para verano

Real Madrid tiene planeado realizar fichajes de peso para verano. La llegada de Paul Pogba y Eden Hazard podrían asustar a cualquier rival blanco; sin embargo, Barcelona no quiere quedarse atrás por lo que realizará un movimiento para fichar a estrella del Chelsea , hablamos de Willian.

Según el periódico inglés The Telegraph, el Barza tiene planeado realizar una oferta por el brasileño. El verano pasado, el equipo azulgrana presentó una oferta por más de 60 millones de euros que fue rechazada por el club inglés, pero ahora los catalanes estarían pensando en volver a hacer una nueva propuesta que no se podría rechazar.

El plan el verano pasado, tenía como 'tueque' a Malcom, quien costó hace unos meses 41 millones de euros al Barcelona; sin embargo, no entra en los planes de Ernesto Valverde y las lesiones no lo ayudan, por lo que colocarlo como posible trueque no es mala opción.



Willian tiene un año más de contrato con el equipo londinense, por lo que el Barza debe hacer una oferta más baja que la del año pasado. Sin embargo, todo se complicaría por la sanción que tiene el Chelsea de no poder realizar transferencia alguna por los próximos dos mercados de fichajes.

Los 'Blues' harán todo lo posible por quedarse con Willian , pero es algo muy complejo. El jugador tiene 30 años y vería como esta su última oportunidad para pegar el último gran salto de su carrera, por lo que seguiría a su compañero Eden Hazard a la Liga Santander.

