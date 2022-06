El Manchester City podría perder en la próximas semanas a uno de los jugadores favoritos de Josep Guardiola. Es uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición y en los últimos años ha sido clave para la consecución de títulos importantes a nivel local. Sin embargo, en busca de un cambio de aires, lo dejaría todo en Inglaterra. Se trata nada más y nada menos que del portugués Bernardo Silva, que de acuerdo prensa inglesa y catalana, interesa al FC Barcelona de cara al mercado de fichajes del verano europeo. El luso se ha referido a estos rumores, dejando una ilusión en la hinchada azulgrana.

Tras la victoria de Portugal sobre República Checa, en la Nations League, el talentoso futbolista no cerró las puertas a la posibilidad de fichar por el Barça. Sin embargo, el luso explicó que, antes que nada, prefiere terminar los partidos internacionales con su selección.

“¿Si me seduce el Barcelona? Lamentablemente, ahora mismo no puedo decir nada. Estoy con la selección y muy concentrado. Cuando acabe la temporada, ya veremos qué pasa”, comentó el también exjugador de Benfica y AS Mónaco en zona mixta.

Según el portal especializado en tasaciones de jugadores, ‘Transfermarkt’, Bernardo Silva tiene un valor de 70 millones de euros, una cifra aproximada a lo que pediría el Manchester City para dejarlo salir. El contrato del luso en Etihad es hasta el 30 de junio de 2025.

Cabe recordar que no se trata de la primera vez que vinculan el nombre de Silva con el FC Barcelona. Hace un par de temporadas, medios apuntaron a un interés de los azulgranas por el luso. Sin embargo, el futbolista descartó su partida porque acababa de renovar contrato.

“No pienso en el Barça. Acabo de renovar contrato con el Manchester City y, después de esta temporada, me quedan tres años más. Estoy muy feliz en Manchester”, decía Silva en 2019. De esa fecha a hoy, las cosas parecen haber cambiado.





