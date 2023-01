El FC Barcelona empieza a moverse en el mercado de fichajes 2023, aunque no precisamente en el de invierno. Y es que tras la ejecución de varias ‘palancas’, en el cuadro azulgrana se han ajustado los cinturones este mes y prefieren pensar en lo que será la ventana de verano. En esa línea, y como si de un regalo de los Reyes Magos se tratara, los Culers ven muy encaminada la contratación de un volante que viene sonando hace mucho tiempo por el Camp Nou. Se trata nada menos que de Rúben Neves del Wolverhampton, quien apunta a ser el reemplazante de Sergio Busquets a partir de junio de este año.

Según el diario Sport, las conversaciones entre el Barcelona y el club de la Premier League por Neves están muy avanzadas. El portugués de 25 años gusta a la dirección deportiva de la institución azulgrana y se trataría de una operación relativamente de bajo costo: no más de 40 millones de euros.

A ello hay que sumarle que en el Wolverhampton aceptarían alguna rebaja si entran futbolistas blaugranas en la operación. Y le interesan mucho jugadores como Franck Kessié o Nico González en un verano que tienen claro que deberán desprenderse de Rúben Neves, quien no ha renovado contrato.

Ni Kessié ni González son jugadores indiscutibles para Xavi Hernández y ya ha quedado demostrado en el primer tramo de la temporada. Mientras que el volante marfileño apenas suma minutos con el egarense, el canterano azulgrana ha tenido que fichar por el Valencia, en calidad de cedido, para gozar de regularidad.

Siempre según la citada fuente, “Neves, que ya el verano pasado rechazó varias ofertas para esperar al Barça, está loco por fichar por el club blaugrana y espera el OK total a la operación, algo que no se ha producido por las dudas de Xavi”.

No obstante, el entrenador catalán es consciente de que el Barcelona se encuentra ante una gran oportunidad de mercado que no debería dejar pasar. Busquets, que prácticamente ya ha decidido que no seguirá en el 2023-24, obliga a tomar medidas.

Rúben Neves es uno de los futbolistas más destacados del Wolverhampton Wanderers. (Foto: Getty Images)





¿Qué jugadores fichó el Barcelona 2022-23?





Pablo Torre, Andreas Christhensen, Franck Kessié, Raphinha, Robert Lewandowski y Jules Koundé han desembarcado esta temporada en el cuadro español. Además de los citados jugadores, el presidente Joan Laporta ha prolongado la continuidad de los futbolistas Ousmane Dembélé y Sergi Roberto.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR