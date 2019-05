Pretendientes no le faltan: los equipos que pelean con Atlético de Madrid por el fichaje de Dybala

Paulo Dybala está en boca de todos en las últimas horas tras unas declaraciones de su hermano en el que desnudó lo que viviría la interna de la Juventus con la llegada de Cristiano Ronaldo al equipo. Según Gustavo, es muy probable que el futuro de su hermano esté lejos de Turín y, al interés del Atlético de Madrid , se le sumaron el de tres gigantes de Europa.

"Varios jugadores de su plantel están incómodos. Paulo no será el único que se irá. Hay chances que Paulo Dybala se vaya de Juventus. La verdad que él necesita un cambio", sostuvo Gustavo y de inmediato, equipos como Bayern Munich, PSG y Manchester City mostraron interés por el presente del jugador número '10' de la Juventus de Italia.



Atlético de Madrid tendrá un gran vacío en el ataque tras la salida de Antoine Griezmann, y el argentino encajaría a la perfección en el esquema que prepara Diego Simeone. Además, con la bolsa que dejará el francés, los 'Colchoneros' podrían fichar a Dybala y Rodrigo para potenciar la delantera.



Por el lado del Bayern Munich, las salidas de Rafinha, Ribery y Robben le dejan un gran espacio al '10' argentino para tomar las riendas del cuadro 'bávaro'. Niko Kovac seguirá al frente del club y uno de sus objetivos será volver a pelear la 'Orejona'. Dybala busca continuidad y ahí la tendría.



PSG y Manchester City también mostraron interés por el jugador cordobés. El PSG quiere sumarlo al ataque que conforman Mbappé y Neymar, ya que la partida de Cavani es inminente. Draxler y Di María tampoco tienen segura su continuidad. En el campeón inglés, Guardiola podría sacar lo mejor del jugador, aunque su titularidad no sería segura.



Por el momento, el futuro de Paulo Dybala no está claro y Gustavo tampoco dio más detalles. “No te puedo adelantar si sería por un canje, pero sí hay posibilidades de que salga”, manifestó sobre el futuro de la 'Joya' argentina.

