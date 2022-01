El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, instó al delantero Ousmane Dembélé a hacer un esfuerzo para renovar por el club azulgrana porque cree que su futuro pasa por jugar en el equipo de LaLiga Santander. En la rueda de prensa previa al encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que el equipo catalán disputará este miércoles ante el Linares, el preparador catalán opinó de nuevo sobre la situación del internacional francés, cuyo contrato finaliza el próximo mes de junio.

“Dembélé debería pensar en él, creo que su futuro pasa por el Barça. El proyecto deportivo para él no será mejor en otro lugar que aquí y así se lo he transmitido. Yo estoy tranquilo, esperando novedades, ahora ya no depende de mí. Depende del club, de Ousmane y de sus representantes”, manifestó.

Precisamente, la renovación de Dembélé podría ser la llave para que se pueda inscribir a uno de los nuevos fichajes, Ferran Torres. Otra opción sería la marcha del jugador mejor pagado de la plantilla, el brasileño Philippe Coutinho.

“Obviamente para que haya entradas tiene que haber salidas. Estamos intentando inscribir a Alves, que parece que si se solucionan detalles podrá ser inscrito hoy mismo, y lo de Ferran dependerá de otras cosas, como la renovación de Ousmane. Pero con Philippe no he hablado de su situación”, dijo Xavi sobre el tema.

Si finalmente Alves puede ser inscrito con celeridad, el lateral derecho tendría en Linares la oportunidad de debutar por segunda vez con el Barça. “A Alves lo veo bien, espectacular en los entrenamientos, con una intensidad que no ha perdido y con una competitividad tremenda. Es un profesional, lo necesitamos, para mí es un jugador superlativo, nos ayudará en muchos partidos”, sentenció.

En cambio, Xavi anunció que las reapariciones de Memphis Depay y Ansu Fati tras sus lesiones no serán en Linares: “Para mañana no están preparados, aunque ya entrenan con el grupo. Veremos si estarán disponibles para Granada, necesitan algunos entrenamientos más. Están muy cerca de volver tanto el uno como el otro”.

Ousmane Dembélé aún no renueva con el FC Barcelona. (Foto: Getty)





