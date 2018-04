Para la temporada 2018-19, el Barcelona tiene en sus planes hacer grandes contrataciones. Sin embargo, el primer paso, y en el que ya trabajan en Camp Nou, es la salida de algunos jugadores. Uno de ellos es nada menos que el controvertido portugués André Gomes.



De acuerdo al diario catalán 'Sport', el volante de 24 años tendrá libre la salida en el verano siempre y cuando algún club satisfaga las pretensiones económicas del equipo azulgrana. En Les Corts solo aceptarían ofertas no menores a 30 millones de euros.

André Gomes llegó al FC Barcelona en 2016 desde el Valencia. (Getty)

En el 2016, el Barcelona fichó a André Gomes por 35 millones de euros desde el Valencia y no están dispuestos a dejarlo ir por menos dinero. No se imaginan una pérdida con el traspaso del portugués pese a que en Can Barça no tiene el cartel de indiscutible.

Siempre según la citada fuente, dos equipos de la Premier League se han fijado en Gomes y podrían cumplir el requisito económico que el Barcelona ha puesto. De producirse su salida, los azulgranas tendrían una plaza despejada y en la que podría recalar el brasileño Arthur del Gremio.



En lo que va de la temporada, André Gomes ha sido titular solamente en seis oportunidades, lo que le deja con un promedio de 600 minutos disputados entre Liga, Copa y Champions. El portugués todavía no suma goles en este curso con el FC Barcelona.