Neto podría salir del Barcelona en el mercado de fichajes de la próxima temporada y en en Camp Nou tienen claro quién debería reemplazar al portero brasilero: André Onana. Este desde hace meses destaca en el Ajax de Ámsterdam y la directiva culé le ha dado el visto bueno para una posible operación.

André Onana, de nacionalidad camerunés, tiene cinco temporadas con la camiseta del Ajax (contrato hasta 2022) y considera que ha cumplido un ciclo en el elenco de Países Bajos. En Barcelona lo esperan con los brazos abiertos y más aún con las declaraciones que dio este miércoles al diario Algemeen Dagblad.

“La verdad que me encuentro muy agradecido porque en Ajax he sido feliz desde que llegué. He gozado de cinco años buenos, pero creo que ya llegó el momento de dar un paso adelante. Tengo ambiciones importantes”, dijo Onana en medio de los rumores que lo ponen en Barcelona.

Barcelona afina la mira sobre Onana

La posible llegada del guardameta no es para nada fácil. Además que tanto Chelsea como PSG buscan su contratación, su actual conjunto no pide menos de 40 millones de euros para cerrar el traspaso.

Si es que se da el fichaje de André Onana al Barcelona, el jugador africano tendrá una dura competencia con Marc-André ter Stegen. El alemán es claro titular para el director técnico Quique Setién.

Por otra parte, el Gobierno francés decidió suspender las actividades deportivas hasta el mes de setiembre, por lo que se termina la temporada de la Ligue 1. Los directivos de la LFP deben definir los clasificados a torneos UEFA y descensos.

VIDEO RECOMENDADO

Los Juegos Olímpicos podrían cancelarse en 2021 si la pandemia no es controlada

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Gobierno de Francia confirma la suspensión definitiva de la Ligue 1