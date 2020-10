Antoine Griezmann podría estar viviendo sus últimos meses como jugador del Fútbol Club Barcelona. A pesar de que es uno de los fichajes más caros en la historia azulgrana y que lleva más de un año en Camp Nou, el delantero francés no termina de adaptarse, por lo que no puede descartarse su pronta salida del club.

En esa línea, el reconocido periodista Eduardo Inda ha revelado en su sección de exclusivas en ‘El Chiringuito’ que Griezmann podría ser baja en el FC Barcelona en solo un de par de meses. Según la citada fuente, el delantero francés ha despertado el interés del PSG para enero.

Tras la baja de Edinson Cavani, el París Saint-Germain quiere reforzar el ataque con Griezmann en el mercado de fichaje de invierno. Según la citada fuente, al campeón mundial en Rusia 2018 no le desagradaría un cambio de aires para 2021.

“Griezmann no termina de encajar en el Barcelona. El capitán no lo quiere, no lo quiere el núcleo duro del vestuario y con el entrenador el lío es morrocotudo”, dijo Eduardo Inda. “El PSG le quiere y a él no le importaría irse al PSG en el mercado de invierno”, añadió el tertuliano de ‘El Chiringuito’.

Antoine Griezmann juega en el Barcelona hace más de un año, pero no termina de ganarse el titularato indiscutido. En los tres primeros encuentros del Barcelona en LaLiga (Villarreal, Celta y Sevilla), Griezmann no ha marcado goles. De hecho, el ex del ‘Aleti’ se ha convertido en la primera opción del entrenador cuando se trata de hacer un cambio en el partido.

Luego del parón de selecciones, Barcelona enfrentará al Getafe en la reanudación de LaLiga. Días más tarde, los de Ronald Koeman debutarán en la Champions League 2020-21 ante el Ferencváros y luego jugarán el Clásico de España ante Real Madrid.

Antoine Griezmann podría estar jugando sus últimos meses como azulgrana. (Foto: Getty)





