El FC Barcelona no ha terminado de reforzarse para la temporada 2020-21. Tras la partida de Luis Suárez al Atlético de Madrid, los azulgranas buscan un nuevo centrodelantero y el nombre de Memphis Depay se encuentra sobre la mesa.

El jugador del Lyon francés es el pedido que ha hecho el DT Ronald Koeman, pero los 25 millones de euros que quiere el club francés por dejarlo ir han frenado su marcha al Caml Nou, aunque...

Desde Francia apuntan que el Lyon estaría dispuesto a rebajar los 25 millones de euros siempre y cuando el Barcelona actúe ya mismo. Según ‘L’Equipe’, los azulgranas se verían obligados a fichar al neerlandés antes del fin de semana.

El Lyon quiere resolver el futuro de Depay como máximo el viernes 2 de octubre. Y es que en caso el exdelantero del Manchester United arregle con el Barcelona, el Olympique desea tener tiempo suficiente para encontrar un reemplazo de garantías en este mercado.

Cabe recordar que el último fin de semana, el DT del Barcelona confirmó que Depay sigue en el radar de la institución. En Camp Nou están haciendo todo lo posible por cumplir el pedido de Koeman, pero el tiempo se acaba y el dinero no sobra.

“Nada está descartado, pero como he dicho me centro en los jugadores que están, no hace falta hablar de posibles fichajes. Pero un equipo como el Barcelona siempre está viendo a otros jugadores para intentar mejorar la plantilla y tiene que estar preparado para reforzarse”, dijo Koeman.

Depay tiene contrato en el Lyon hasta 2021, por lo que si el Lyon quiere sacar dinero por su pase, el momento de venderlo es ahora.

