Tras el empate a un gol frente al Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Fútbol Club Barcelona no volverá a tener actividad hasta el próximo 2 de enero. Recién aquel domingo, los azulgranas visitarán al Mallorca por la fecha 22 de LaLiga. Los días de descanso para los futbolistas son una realidad, pero no para los directivos, que a poco para la apertura del mercado de invierno no paran de trabajar en los refuerzos para enero. En esa línea, según el diario Mundo Deportivo, la dirección deportiva de la institución de la Ciudad Condal ya ha cerrado un acuerdo con uno de los jugadores que Xavi Hernández tenía en mente para su proyecto: Ferran Torres (21 años).

Tal como apunta este miércoles el diario catalán, fuentes dentro del Manchester City y Barcelona se atreven a asegurar que el entendimiento entre los clubes por el delantero valencia es total y solo queda definir la fecha exacta en la que será anunciado como el primer fichaje del mercado de invierno 2022.

“El acuerdo entre clubs es un hecho por el traspaso tras existir ya una entente entre el valenciano y el Barça desde hace semanas. Fuentes de ambos clubs dan la entente como una realidad y sólo falta definir el ‘timing’ del anuncio oficial”, publica el mencionado medio español.

El Barcelona llevaba unas semanas haciendo números para cuadrar una operación que no será menor a los 50 millones de euros, un coste que ahora mismo supone un mundo para una economía azulgrana que está en números rojos. Además, el club está teniendo muchas dificultades para cumplir el ‘fair play’ financiero.

Ferran Torres es uno de los objetivos de Xavi Hernández para el 2022. (Foto: Getty)

El entidad presidida por Joan Laporta, sin embargo, parece que ha encontrado la fórmula para acometer una inversión de esta envergadura. En las altas esferas del Camp Nou entienden que si Xavi ha insistido tanto en Ferran es porque cree en el delantero, razón por la que cumplirán su deseo en enero próximo.

Siempre según ‘Mundo Deportivo’, Ferran ya sostuvo una conversación con el entrenador catalán para que lo deje salir rumbo al Camp Nou y ‘Pep’ le ha abierto las puertas, siempre y cuando haya acuerdo entre los clubes.

Torres llegó al equipo entrenado por Pep Guardiola en agosto de 2020 por 25 millones de euros más 12 en variables. Desde entonces, ha jugado 43 partidos con el conjunto mancuniano, en los que ha marcado 16 goles y ha dado 5 asistencias.

Pero este curso tan solo ha podido participar en siete encuentros. A las pocas oportunidades que le ha dado últimamente Guardiola se suman la fractura en el pie derecho que arrastra y que no le permitirá regresar a los terrenos de juego hasta finales de diciembre.





