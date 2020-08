El FC Barcelona ha decidido que no va a esperar a Ronald Koeman para definir las bajas de la temporada 2020-21. De acuerdo a Jota Jordi de ‘El Chiringuito', la directiva azulgrana se ha adelantado a la llegada del neerlándes y ya tiene cuatro nombres en su lista negra.

Según la citada fuente, la dirección deportiva ha decidido que Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti y Luis Suárez deben dejar el club para la próxima campaña. A excepción del uruguayo, el resto de futbolistas mencionados ya han sonado como transferibles en los últimos meses.

Con las salidas de estos cuatro azulgranas, el Barcelona busca aligerar la masa salarial. Probablemente el club no gane mucho dinero con sus ventas, pero verá un considerable en materia de salarios.

“El problema son las fichas que tienen ellos... el club no le importa mucho cuánto dinero va a sacar por estos jugadores, les importa mucho más sacárselos sí o sí por las fichas y porque creen que no aportan en el vestuario”, dijo Jota Jordi en ‘El Chiringuito'.

Ya llega Koeman

El todavía seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, ha reconocido en declaraciones a la televisión pública holandesa NOS su deseo de fichar por el FC Barcelona, pero ha advertido de que el traspaso aún no está cerrado.

“Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato, solo entonces es cien por cien seguro”, dijo Koeman mientras salía de las dependencias de la federación neerlandesa de fútbol.

“No puedo decir nada, me encantaría hacerlo, pero ahora no es un momento razonable. No hay aún una claridad total, así que lamentablemente tenemos que esperar”, añadió.





