Lo que va de temporada de Ivan Rakitic con la camiseta del Barcelona ha tenido varios vaivenes. En su momento, fue enviado al banco de suplentes y hasta se perdió uno que otro duelo fuera de convocatoria, pero su panorama actual es totalmente distinto. Se ha ganado nuevamente la confianza del técnico Ernesto Valverde y suma minutos en LaLiga Santander.

Del croata Ivan Rakitic también se ha comentado que tiene la intención de salir del Barcelona. Hasta declaró que se siente “triste” por no jugar, pero la directiva culé ha cambiado de parecer. Y es que según reporta este martes el portal del diario catalán Mundo Deportivo, los directivos no tienen la intención que el ex Sevilla se marche en el mercado de fichajes de enero 2020.

El citado medio sostiene que el ‘Barza’ está más que conforme con el nivel mostrado por Rakitic en sus últimas presentaciones. El internacional con la Selección de Croacia y finalista en Rusia 2018 ha aprovechado para bien el bajón del brasilero Arthur, por lo que se ha metido en la oncena titular de Valverde.

Barcelona, con la seguridad de la permanencia de Rakitic

“La nueva situación es que ya no está en venta. Es obvio que falta dinero (en las arcas del club), pero lo primordial es encaminar el rumbo del equipo y el volante le ha dado consistencia, aplomo y seguridad”, es lo que menciona. Que Juventus se olvide de negociar por él en el corto plazo.

Por otra parte, el primer equipo del Barcelona - tras su partido de este martes frente al Inter en Italia por la fecha 6 de la Champions League - pondrá su mira en LaLiga. Y es que este sábado jugará ante la Real Sociedad y debe ganar para seguir en la cima del campeonato local.

