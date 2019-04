Golpe para el Barcelona: Groningen desmiente acuerdo en el fichaje del prometedor Ludovit Reis

El director ejecutivo del Groningen, Hans Nijland, negó este martes haber cerrado un acuerdo con el FC Barcelona para traspasar al centrocampista de 18 años Ludovit Reis por 2,5 millones de euros para mercado de fichajes 2019 de verano.



"No es una cifra realista, no vamos a malvender a ningún jugador", dijo el mandatario del Groningen a la cadena de televisión holandesa RTV Noord. "Todavía no hay ningún acuerdo, pero lo estamos negociando de forma seria", añadió.



Una delegación del Barcelona encabezada por su responsable del fútbol formativo profesional, José Mari Bakero, visitó recientemente Holanda para discutir el posible traspaso.



"No voy a discutir las cantidades que se manejan durante unas negociaciones, pero también he escuchado a algunos que dicen de 12 a 14 millones, y eso tampoco es verdad", dijo Nijland.



Reis es un centrocampista defensivo que ha jugado 27 partidos esta temporada en la Eredivisie holandesa. De cerrarse su fichaje por el club blaugrana, recalaría primero en el Barcelona B antes de saltar al primer equipo.



Fuente: EFE

