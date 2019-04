¿El Ajax, ahora no joven? Mauricio Pochettino aclaró cuál es la prioridad del Tottenham 

Tottenham está concentrado únicamente en el partido del martes por la Premier League contra Brighton & Hove Albion y no en la semifinal de la Champions League contra el Ajax la próxima semana, aseguró el técnico Mauricio Pochettino.



Los 'Spurs' mantuvieron el tercer lugar de la Premier a pesar de perder 1-0 ante el Manchester City el fin de semana, luego de que el Arsenal no pudo capitalizar esa derrota al caer 3-2 ante el Crystal Palace.



Chelsea y Manchester United -que marchan quinto y sexto, respectivamente- también buscan terminar entre los cuatro primeros del campeonato y clasificar así a la próxima Champions League.



La distancia entre el sexto y el tercero es de sólo tres puntos, por lo que Pochettino dijo que la atención de su equipo está puesta en la batalla por terminar entre los cuatro primeros y no en la primera semifinal del máximo torneo de clubes de Europa que disputa el conjunto londinense desde 1962.



"No estamos pensando en el Ajax", dijo Pochettino a periodistas. "Demostramos ante Manchester City que estamos pensando en el 'hoy' y en la Premier League".



"Ahora nuestra energía está puesta en el Brighton. Claramente tenemos dos objetivos: uno es estar entre los cuatro primeros al final de la temporada y el otro es vencer al Ajax (...) Pero debemos ir paso a paso, los jugadores lo saben", añadió el argentino.



Pochettino, que no podrá contar en los próximas semanas con el lesionado delantero Harry Kane, también sufrirá el martes las bajas de las mediocampistas Moussa Sissoko y Harry Winks. Ambos jugadores sufrieron lesiones en la ingle y son duda de cara a la semifinal europea del próximo martes en White Hart Lane.



Sin embargo, Pochettino se mostró optimista con el regreso del portero francés Hugo Lloris, quien se perdió el duelo por la Premier ante el City por una lesión muscular.



"Tenemos una sesión de entrenamiento y (...) esperamos que esté disponible", sostuvo. Reuters

