Joan Laporta es es el presidente de los grandes fichajes en el FC Barcelona. En su primer mandato (2003-2010), el abogado catalán llevó al Camp Nou estrellas como Ronaldinho, Samuel Eto’o, David Villa, Zlatan Ibrahimovic, entre otras. Y aunque en su actual gestión todavía no ha hecho ninguna contratación rimbombante, no quiere decir que no esté pensando en hacerla. De hecho, en Inglaterra informan que el mandamás del club azulgrana ya se ha propuesto atar a una de las mejores promesas del fútbol de Europa. Hablamos del portero Carl Rushworth.

Se trata de un guardameta de apenas 20 años que pertenece al Brighton de la Premier League, pero que ha empezado la temporada a préstamo en el Walsall de la Liga Dos británica. En Can Barça creen que tiene grandes condiciones para convertirse en el sucesor de Marc-André Ter Stegen.

Si bien el portero alemán tiene contrato con el Barcelona hasta mediados de 2025, tras renovar en octubre del año pasado, Laporta cree que el verano próximo es la fecha ideal para incorporar al joven inglés, teniendo en cuenta además, que el brasileño Neto podría dejar la disciplina azulgrana por falta de minutos.

Carl Rushworth tiene 20 años y juega cedido por el Brighton en el Walsall de la Liga 2. (Getty)

Según información de ‘Mirror’, el Brighton no tendría problemas en dejar ir a su jugador. Eso sí, el club británico espera una venta definitiva que llegaría a la cifra de 10 millones de euros. Dicha cantidad se ajusta a la delicada economía catalana, por lo que Laporta tendría el fichaje en mano.

Tal como apunta la citada fuente, Rushworth ha dejado impresionados a los ojeadores del Barcelona. El portero viene cumpliendo grandes actuaciones con el Walsall y pronto volvería al Brighton antes de dar el gran salto a LaLiga Santander.

“Hacer paradas que tal vez nadie espera, esos momentos son enormes para mí, me encanta hacer ese tipo de cosas. Estoy contento por haber detenido es último penalti, tengo que seguir haciendo mi juego consistente”, afirmó el portero después de su última actuación en la League Two.

Nacido en Halifax el 2 de julio de 2021, Carl Rushworth es considerado uno de los porteros con mejor futuro en el fútbol inglés.





