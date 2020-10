La derrota del Barcelona ante Real Madrid, en el Clásico de España, sería la excusa perfecta de Ronald Koeman para deshacerse de los jugadores con los que ya no quiere contar en su equipo. Se trata de Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann, que poco o nada hicieron en el Camp Nou frente al rival de toda la vida.

Según el portal español ‘Don Balón’, Koeman está más convencido que nunca de que los franceses no encajan en su Barcelona. Si bien no fueron titulares ante Real Madrid, sí recibieron minutos de juego, pero fueron intrascendentes y no lograron cambiar el resultado.

“Los dos primeros señalados son Antoine Griezmann y Ousmane Dembele ambos partiendo desde el banquillo en el encuentro de ayer. Los dos franceses han coqueteado en repetidas ocasiones con hacer las maletas desde que visten de azulgrana, algo que podría ser definitivo dentro de unos meses tras las decisiones de Ronald Koeman”, publica la citada fuente.

El entrenador neerlandés habría pedido a los altos mandos del Fútbol Club Barcelona apurar las ventas de Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé en el siguiente mercado de fichajes. Dicha medida dejaría en las arcas del equipo azulgrana el dinero suficiente para comprar otros jugadores.

En esa línea, dos futbolistas que Koeman ha pedido desde que llegó al Barcelona son Georginio Wijnaldum y Memphis Depay. De hecho, el mismo entrenador azulgrana reconoció hace unos días que el club no los ha descartado para el invierno de 2021.

"Es ciertamente una posibilidad, sí. Lo intentaré, porque quiero tenerlo en el Barcelona. Pero no puedo saber ahora cuál es la situación financiera del club en enero. Tendremos que esperar a verlo'', declaró Koeman sobre la posibilidad de fichar a Depay en enero.





TE PUEDE INTERESAR