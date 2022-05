Xavi Hernández se encuentra contento por las próximas contrataciones del Barcelona. El entrenador azulgrana espera que Joan Laporta y la junta directiva pueda cerrar sus pedidos de cara a la siguiente temporada, en la que aparecen nombres como Kessié y Christense; sin embargo, se le aproxima un nuevo problema: continuar con la ‘Operación Salida’.

El entrenador ya fue comunicado que tiene que continuar revelando nombres que dejarán el plantel a mediados de este año. Philippe Coutinho fue el primero de ellos luego de que el club llegue a un acuerdo con Aston Villa para su venta y el siguiente sería Óscar Mingueza.

El defensa ya fue comunicado que en Barça no será tomado en cuenta y que es mejor que empiece a trabajar en su salida. La decisión no tomó por sorpresa al futbolista debido a que Xavi lo ha utilizado poco durante el último año. Es cierto que fue titular ante Getafe, pero debido a que existen muchas bajas en el once inicialista.

Según reveló Diario Marca, el club intentará vender al futbolista, cuyo contrato finaliza en junio del 2023 y su precio en el mercado no supera los 10 millones de euros. En cambio, la idea del jugador sería ser cedido a la espera de renovar su vínculo.

Desde el Camp Nou creen que Mingueza es uno de los jugados que tiene mercado por su fortaleza física y juventud. Ya existen ofertas desde la Bundesliga y su salida se podría dar en las próximas semanas.

Óscar Mingueza tiene 36 partidos con el primer equipo del Barcelona. (Foto: AFP)

El ‘pacto’ entre Barcelona y Getafe

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, negó que hubiera pacto entre su equipo y el Getafe CF para firmar el empate (0-0) en la penúltima jornada de LaLiga Santander, un resultado que dio la permanencia a los locales y el segundo puesto a un Barça que salva la temporada.

“Hemos ido a ganar el partido. El Getafe nos ha apretado mucho en la primera parte, no tanto en la segunda. Nos ha faltado atacar mejor. El resultado nos favorecía a los dos, es una realidad, y eso te hace aflojar pero de ahí a hablar de ‘biscotto’, para nada”, manifestó en rueda de prensa.

Xavi celebró haber logrado el objetivo principal, que era ser segundos y la clasificación para la Supercopa. “Lo hemos cubierto. Con la situación que teníamos en noviembre, creo que podemos estar satisfechos. Hoy hemos sido más pulcros, pero nos ha costado generar en ataque. Hoy necesitábamos el punto”, reiteró.





