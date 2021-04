Ousmane Dembélé apunta a convertirse en el gran protagonista del mercado de fichajes de verano de 2022. El delantero francés termina contrato con el FC Barcelona el 30 de junio de ese año y hasta el momento no ha firmado la renovación del vínculo. Según el diario ‘Sport’, a pesar de que hace dos semanas ya hay una propuesta del club catalán, el ‘Mosquito’ y su entorno no han respondido a la propuesta ya que la intención es marcharse rumbo a la Juventus.

La citada fuente explica que los contactos entre el campeón de Italia y el futbolista francés han empezado hace unos días. En Turín están dispuestos a esperar a que Dembélé termine contrato con el Barcelona para que su fichaje sea gratis a mediados de 2022.

En el FC Barcelona quieren que Dembélé siga vistiendo la camiseta azulgrana por muchos años más, pero visto el desinterés por renovar, a los altos mandos del club catalán no les quedaría más remedio que venderlo en el próximo mercado de fichajes.

Los azulgranas, siempre según ‘Sport’, pedirían entre 50 a 60 millones de euros, cifra con la que darían por amortizado el fichaje del francés, quien llegó a Camp Nou desde el Borussia Dortmund en verano de 2017 por 135 ‘kilos’.

También suena en PSG

De acuerdo a ‘Tuttomercatoweb’, los parisinos también han puesto la mira en Ousmane Dembélé, un delantero con el perfil para jugar en el Parque de los Príncipes y que es desde hace tiempo un objetivo de los directivos del Paris.

El PSG, a través de su director deportivo, Leonardo Araujo, habría dado el primer paso al contactar con el entorno de Dembélé para conocer la predisposición del futbolista de recalar en la Ligue 1 en 2021 o mediados de 2022.





