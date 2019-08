¿Llega o no Advíncula? DT del Valencia por fin se refirió a los fichajes que necesita su equipo

En las últimas semanas del mercado de fichajes , el nombre de Luis Advíncula ha sonado con fuerza en el Valencia. Distintos medios españoles lo pusieron como objetivo de Marcelino Toral. Sin embargo, ha sido el propio entrenador del equipo español quien ha explicado qué tipo de jugador está buscando.



“Esta plantilla es muy buena, pero para los objetivos que queremos necesitamos reforzar algunas posiciones. Tenemos una plantilla extraordinaria que quiere seguir creciendo”, señaló el entrenador del Valencia en conferencia de prensa.



“No voy a hablar de ningún futbolista que no esté en la plantilla, pero sí que voy a decir que necesitamos tres futbolistas para completar la plantilla: un central, un lateral izquierdo y un jugador ofensivo”, respondió Marcelino a la pregunta sobre qué tipo de jugadores necesita el Valencia fichar.



Así, Marcelino dejó en claro que no está en la búsqueda de un lateral derecho como Luis Advíncula, jugador de la selección peruana que de no llegar a un acuerdo con otro club, jugará la Segunda División de España con el Rayo Vallecano.

► ¡Neymar, haz lo tuyo! Barça le pide que frene su fichaje por Real Madrid y se pronuncie públicamente



► De Arkel al Barça: De Jong, el crack que se rebeló ante sus padres para ser el sucesor de Cruyff [PERFIL]



► ¿Acabará la sequía? El último XI del Liverpool campeón de la máxima división del fútbol inglés [FOTOS]



► Y Real Madrid cuenta los días: Neymar le puso fecha límite al Barcelona para resolver su fichaje