Barcelona quiere hacer olvidar sus últimas campañas en la Champions League, en donde no ha pasado de los cuartos de final (en 2017-18 se quedó en dicha ronda al caer ante la Roma). Para volver a lo más alto, los culés ficharon en el pasado mes de enero a Philippe Coutinho , aunque PSG lo tiene en la mira y espera contar con el ex Liverpool.

Así lo reporta este lunes el diario catalán Mundo Deportivo . El citado medio, a través de su portada, indica que PSG va en serio para fichar a Philippe Coutinho . Serán 270 millones de euros los que pondrán sobre la mesa los parisinos con tal de tener al también ex Inter de Milán.

Se indica que la oferta por Coutinho aún no llega a las oficinas del 'Barza', pero que sí la tiene el agente del jugador de la Selección de Brasil que formó parte del Mundial Rusia 2018. No obstante, en el Camp Nou no se muestran preocupados: ante cualquier interés se remitirán a su cláusula de rescisión que es de 400 millones.

Esta no es la primera vez que el brasilero es tentado por el elenco francés. Previamente a fichar por Barcelona, los galos se entrometieron en la negociación entre ellos y Liverpool para 'robárselo'.

De otro lado, Philippe Coutinho gozará de algunos días de descanso antes de sumarse a la pretemporada de su actual club. A fines de julio e inicios de agosto tiene pactados amistosos por la International Champions Cup ante Tottenham, Roma y AC Milan.