Inter Miami es uno de los equipos que ya se mueve en el mercado de pases, con el objetivo de reforzar su plantel y así afrontar de la mejor manera posible el curso que viene. Los directivos del conjunto estadounidense son conscientes de que aún existen puestos por reforzar, por lo que han armado una lista de objetivos. Eso sí, dentro de los nombres que se aproximan a las ‘Garzas’ figura un viejo de Lionel Messi en FC Barcelona, quien podría arribar a los Estados Unidos para una nueva aventura futbolística junto a la ‘Pulga’.

Según la información brindada por el Daily Mail, varios equipos de la MLS y Arabia Saudita han mostrado interés por Philippe Coutinho. No obstante, la fuente señala que los clubes más destacados en esta puja son LA Galaxy y el Inter Miami.

Es necesario mencionar que aún no existe una oferta formal por el atacante brasileño, aunque se espera que esta llegue en las próximas horas. Por lo pronto, el delantero sudamericano deberá retornar al Aston Villa, conjunto que busca su venta o cesión.

Ojo, en caso Coutinho decida unirse al Inter Miami no solo tendrá la oportunidad de volver a juntarse con Lionel Messi, sino también con Sergio Busquets, Luis Suárez o Jordi Alba, futbolista con los que compartió durante su paso por FC Barcelona.

¿Cuál es el presente de Philippe Coutinho?

El atacante llegó a Doha en septiembre del año pasado y solo fue titular en seis ocasiones, registrando un total de 419 minutos y dos goles, más otros dos encuentros en la Champions League Asiática. Así pues, su rendimiento en una liga menor como la qatarí fue discreto.

Ahora, se abren nuevos escenarios. Unai Emery, estratega del Aston Villa, confirmó que no lo tiene entre sus planes y lo normal que es se le busque una salida en forma de cesión. Es acá donde toman mucha fuerza las ofertas de clubes como Inter Miami o LA Galaxy.

¿Cuándo volverá a jugar el Inter Miami?

Inter Miami iniciará una gira el próximo 19 de enero en el Estadio Cuscatlán frente a la Selección de El Salvador. Posteriormente, el cuadro de Messi, Suárez, Busquets y Alba viajará hacia Arabia Saudita para disputar un triangular del 29 de enero al 1 de febrero con los equipos locales Al Nassr y Al Hilal. Aquí se dará el esperado duelo entre el rosarino y Cristiano Ronaldo.

¿Por qué el Inter Miami no participará en US Open 2024?

El Consejo de Dueños de las franquicias de la MLS declaró que sus equipos de Primera División no formarán parte en la edición de 2024 de la US Open Cup. Esta elección significa que la competición estará representada en el torneo por los equipos que compiten a partir de la Segunda División, conocida como MLS NEXT Pro.

La razón detrás de esta decisión es aligerar la agenda de los cuadros de la MLS, que se ha vuelto más apretada debido a la inclusión de otra competencia. La Leagues Cup, que enfrenta a escuadras de la MLS y la Liga MX, ha añadido más encuentros al calendario, y la retirada de los equipos de EE. UU. de la US Open Cup tiene como objetivo mejorar la gestión de la carga de partidos.





