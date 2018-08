En Valencia no quieren ni oír hablar de la marcha de uno sus emblemas: Rodrigo Moreno. El delantero del Valencia ha sonado como futuro jugador del Real Madrid en medio de este mercado de fichajes, puesto que a Julen Lopetegui le gusta mucho el atacante y no se descarta el regreso del canterano al Santiago Bernabéu. Sin embargo, su club remite al precio de su cláusula: 120 millones para los que estén interesados en el futbolista.



Para el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, Rodrigo es imprescindible en el equipo, aunque no es ajeno a la posibilidad de perderlo. “La idea, claro, es que vamos a empezar con Rodrigo; el club ha manifestado que hay una cláusula y el club que venga a por él tiene que pagarla. Si viene un club y el futbolista se quiere ir, qué le vamos a hacer. Si se da esa circunstancia tampoco puedo modificarla”, manifestaba el entrenador en Liverpool, donde ganaron en un amistoso al Everton (2-3), con doblete del ‘9′ de Valencia.



Ni Peter Lim ni Marcelino quieren que Rodrigo se marche y confían en que el hispano brasileño continúe en el conjunto valenciano la próxima temporada. De momento, Rodrigo parece dispuesto a seguir y ha mostrado su compromiso con el equipo incorporándose antes de lo previsto tras las vacaciones y ya se ha estrenado con goles en la pretemporada.



Sin embargo, en Concha Espina siguen buscando un delantero y Rodrigo está entre los favoritos. De modo que la posibilidad de regresar al Bernabéu está ahí y ello pone nervioso a los directivos del Valencia. Son conscientes de que de pagarse la cláusula de rescisión con la voluntad del jugador, no tendrían nada que hacer para evitar la marcha de su delantero.