Aunque faltan más de tres meses para el fin de temporada, el Real Madrid ya tiene en mente los jugadores que llegarán para el 2018-19. Nombres hay varios, pero algunos van tomando más fuerza que otros. Y muchos más si tienen la aprobación de Cristiano Ronaldo.



Y es que según apunta este miércoles el portal español 'Don Balón', el crack portugués ha dado el visto bueno para el fichaje de Mohamed Salah , uno de los mejores jugadores en la actual temporada de la Premier League y figura indiscutible en el Liverpool.



Mohamed Salah también ha jugado en Arab Contractors y Basilea. (Foto: AFP) Mohamed Salah también ha jugado en Arab Contractors y Basilea. (Foto: AFP)

Cristiano Ronaldo sabe que el Real Madrid tiene definida la venta de Gareth Bale y Benzema y es precisamente el hueco que el crack egipcio tendrá que cubrir. En un esquema donde el portugués será el '9', la banda derecha le acomodaría de maravilla al ex de la Roma.



Ante la bastante sonada partida de Benzema, Cristiano Ronaldo , siempre según la mencionada fuente, confía en el talento de Marco Asensio. Aunque el exjugador del Espanyol no ha sido titular fijo, sí ha sabido demostrar su calidad en los minutos que Zidane le ha dado. Por ejemplo, en los octavos de Champions ante PSG.



Los fichajes del Real Madrid para el 2018-19 no quedarían allí ya que Cristiano Ronaldo estaría intentando acercar a Valdebebas a Gonçalo Guedes. "Su compatriota sería perfecto para dar profunidad a una plantilla que esta temporada ha echado de menos fondo de armario", publica la citada fuente.