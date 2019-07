¡Florentino pierde la paciencia! Explota con fichaje del Real Madrid por su estado físico [FOTO]

Real Madrid no dejó la mejor impresión el último sábado ante el Bayern Munich. La versión del equipo de Zidane preocupa a Florentino Pérez quien tiene claro que aun el equipo se está acoplando, pero esto no justifica que sus estrellas no den el 100% por la camiseta blanca.

Según Don Balón, el presidente del Madrid cree que solo se salvan Take Kubo, Rodrygo y Eden Hazard , bueno, este último no del todo debido a una imagen que es compartida en las últimas horas por las redes sociales en las que se le nota subido de peso con una predominante barriga.

Zidane cree mucho en el belga y sabe que estará a punto para el inicio de la temporada, es su protegido y nada de esto cambiará; sin embargo, Florentino no piensa igual, los fuertes comentarios en redes sociales hacen que pierda la paciencia. Incluso no ha podido evitar comparaciones con la última etapa de la carrera de Ronaldo Nazario.

El medio español explica que Florentino es muy rígido con el tema del físico de los jugadores. Quiere que su plantel siempre luzca impecable, más aun si es una estrella como Hazard que llegó con bombos y platillos para ilusionar a los fans y hacer olvidar la salida de Cristiano Ronaldo hace más de un año.

La orden es clara: tiene que bajar de peso, no hay otra opción. De no hacerlo probablemente pueda recibir una fuerte multa que afectaría su sueldo.

El exfutbolista del Chelsea, que debutó con el '50' a la espalda a la espera de elegir dorsal cuando se produzcan salidas, fue el más destacado durante la primera mitad demostrando que, a pesar de no haber alcanzado todavía su forma óptima, tiene ese toque diferente y de magia que buscó el Real Madrid con su incorporación.



Eden Hazard y la polémica foto de su peso.

