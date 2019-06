"Nunca, nunca, nunca, nunca": James Rodríguez revela que aun no conversa con Zidane sobre el Real Madrid

James Rodríguez se despidió del Bayern Munich esta temporada y tendrá que volver al Real Madrid ; sin embargo, Zinedine Zidane no tiene espacio para él en el equipo. Toni Kroos y Luka Modricparecen asentarse en el medio campo y la llegada de Eden Hazard y, posiblemente, de Christian Eriksen lo dejan sin opciones. Tendrá que buscar club.

El colombiano clasificó a los cuartos de final de la Copa América tras vencer por 1-0 a Paraguay. Tras el encuentro, fue preguntado en la zona mixta sobre cuál será su futuro en el fútbol. Napoli es una posibilidad.

"¿Italiano? No, no mal (risas) ¿Real Madrid o Napoli? No sé, ahora estoy pensando en la Copa América, todavía no sé donde voy a ir"

"Creo que depende más del club, hay personas dentro que mandan mucho y yo ya no puedo hacer nada. ¿Si he hablado con Zidane? Nunca, nunca, nunca, nunca" , explicó.

James Rodríguez llegó al Real Madrid tras dos temporadas en el Bayern Munich. (El Larguero)

De acuerdo a información del portal madridista 'Defensa Central', James le pidió a su agente Jorge Mendes que intercediera por él e intente hacer cambiar de opinión a Zidane para que éste pueda darle una segunda oportunidad. Además, el representante puso otra carta sobre la mesa: el mediocampista colombiano ya contaba con la nacionalidad española, es decir, que no habría ningún problema por el asunto de los extracomunitarios.



Sin embargo, cuando Zidane toma un decisión es prácticamente imposible que cambie de opinión, y sin dudarlo le respondió a Mendes lo siguiente: "No entra en mis planes, puedes venderlo".



