Tras la sorpresiva renuncia de Zinedine Zidane al cargo de entrenador en el Real Madrid , son distintos los nombres que han sonado para reemplazar al francés en el banquillo merengue. Sin embargo, según apunta Martín Liberman, Marcelo Bielsa es el DT que ha ganado más opciones en las últimas horas.



De acuerdo al periodista argentino de FOX Sports, el exentrenador del Marsella, Athletic Bilbao, entre otros clubes, se perfila como el preferido para alzarse como técnico madridista, cargo que dejó Zidane tras ganar tres Champions League consecutivas.

"A esta hora en Madrid, me dicen que Bielsa gana terreno en el Real Madrid...... será así?", publicó Liberman en su cuenta de Twitter generando una reacción de sorpresa en sus seguidores. Aunque luego desvirtuó la llegada del 'Loco' a la 'Casa Blanca'. "Creo que sería un error. Me parece momento para otro DT y no para Bielsa".



De acuerdo a la prensa española, el Real Madrid anda en búsqueda de un técnico con experiencia, que hable castellano y sobre todo que ya conozca cómo es la Liga Santander. Coincidentemente, Bielsa cumple con todos los requisitos porque hasta ha sido DT del Athletic Club.