¡Florentino le cumple el sueño a Zidane! Real Madrid anunciará nuevo fichaje en tan solo siete días

Antes que el todo en Real Madrid se vayan de vacaciones, Zinedine Zidane le entregó a Florentino Pérez la lista de llegadas y salidas que quería para verano. El primer pedido se dio con la llegada de Luka Jovic, luego Eden Hazard; sin embargo, falta alguien fundamental para el DT francés, este es Paul Pogba.

El entrenador blanco no se puede sacar de la cabeza a su compatriota. Sabe que podría ser de gran ayuda para reforzar el medio campo que tiene dos inamovibles. Las renovaciones de Toni Kroos y Luka Modric hacen que se adueñen del medio campo, Paul se podría acoplar a su juego y está a punto de hacerse realidad.

Las negociaciones con Manchester United son complejas. Los 'Red Devils' no pensaban ir al jugador, pero la última oferta desde el Santiago Bernabéu haría que lo piensen mejor. I ncluso Eduardo Inda, de 'El Chiringuito', reveló que "Pogba será jugador del Real Madri esta misma semana".

Real Madrid ofrece 80 millones de euros y a Gareth Bale. El galés no tuvo la mejor temporada vestido de blanco y será el gran sacrificado. El gran problema es que no tiene intenciones de dejar el club a pesar que Zidane no piensa contar con él.

Manchester United no piensa dar su brazo a torcer tan fácilmente. Desde un inicio pidieron 180 millones de euros por el jugador y el Madrid solo estaba dispuesto a soltar 120 millones. Las negociaciones se definirán en los próximos días.

