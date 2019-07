¡Ya estás avisado Florentino! Manchester United pone fecha límite al posible fichaje de Pogba al Real Madrid

Si hay un jugador que es del gusto de Zinedine Zidane para el nuevo Real Madrid , ese es Paul Pogba. El entrenador francés le resaltó a Florentino Pérez que era el futbolista que quería para la volante; sin embargo, desde Manchester United hacen las cosas cada vez más complicadas.

La primera oferta del club blanco fue rechazada en Old Trafford y optaron por de subir el precio del jugador, de 150 a 160 millones de euros, según reporta este sábado el diario inglés Daily Mail. Ahora le han colocado una fecha límite, si esta se sobrepasa Paul no saldrá del equipo.

Según informa The Mirror, Manchester United no aceptará ninguna oferta por el francés tras el cierre del mercado de fichajes de la Premier League, el 8 de agosto. Del mismo modo, se sinsite con el precio fijado. Serán 170 millones de euros si quiere llevárselo. No se aceptan negociaciones.

De los temores más grandes de los de Old Trafford es el de la posibilidad que el Real Madrid realice el mismo movimiento que utilizó con Luka Modric o Gareth Bale. Para Solskjaer, Pogba es fundamental y no tiene un reemplazo para él.

El aumento de precio del Manchester se debe a las últimas declaraciones que dio el agente del francés, Mino Raiola. Este sostuvo que "el club sabe cuál es el deseo del futbolista" y que "ya lo sabe desde hace bastante tiempo".



De otro lado, Real Madrid ya tiene pactados amistosos antes del inicio de la temporada 2019-20. Se verá las caras ante Arsenal, Tottenham, Bayern Munich y Atlético de Madrid.



