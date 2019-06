El primer sacrificado: ya le anunciaron que deja el Real Madrid pero quiere ir a un club grande

Real Madrid ya prepara la 'Revolución Zidane'. El primer fichaje en ser anunciado fue Luka Jovic y se espera que en las próximas horas se confirme Ferland Mendy y Eden Hazard. Florentino Pérez romperá el mercado. Pero así como algunos llegarán, otros se tienen que ir. Este es el caso de Sergio Reguilón.

El joven lateral izquierdo no tiene espacio en el equipo. Zidane no confía completamente en su juego a pesar que demostró tener el temple necesario para adueñarse de la banda. Marcelo es el titular y esto para el entrenador no va a cambiar.

La llegada de Mendy también ilusiona en el Santiago Bernabéu, por lo que Reguilón tendrá que buscar u nuevo equipo, pero no puede ser a cualquiera. Según Diario As, quiere un equipo potente, con un buen historial y que participe de la Champions League.

Sergio se ve capacitado para hacer lo mismo que hizo Carvajal, quien se fue al Bayern Leverkusen y regresó un año después como el mejor lateral derecho de la Bundesliga. Muchos clubes de la Liga Santander se han mostrados interesados.

Alavés y Sevilla ya ofertaron pero no se precipitará. Quiere tomar la mejor decisión para su carrera y volver a triunfar al Real Madrid.

