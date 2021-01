Sergio Ramos será jugador libre sobre el final de junio del 2021. Con medio año de contrato por cumplir en Real Madrid, el defensor puede negociar con otra institución desde el pasado 1 de enero. Esa oportunidad debería aprovechar Manchester United, manifestó Dimitar Berbatov, quien visitó la camiseta de los ingleses en el pasado.

El búlgaro señaló que el zaguero de la selección española puede convertirse en un aporte importante para la mermada última línea de los ‘Red Devils’. Además, el retirado futbolista comentó que, pese a la edad, el capitán de la ‘Casa Blanca’ debe tener propuestas de otras entidades importantes debido a la vigencia que todavía posee.

“Sergio Ramos no solo llevaría experiencia al Manchester United, es que aportaría acero al equipo. En el United podría salirse pese a que tenga 34 años. Algunos pensarán que está mayor, pero a mí parece un central top, de los mejores del mundo. No me extrañaría que haya un montón de equipos interesados en ficharlo ahora que está disponible”, declaró en la página de Betfair.

Luego, el ganador de ocho trofeos con los ‘Diablo Rojos’ supone que el inconveniente entre la entidad española y el internacional está relacionado a un asunto estrictamente económico. En ese sentido, el exdelantero recomendó que ambas partes deben llegar a un acuerdo, pues el beneficio será mutuo.

“A su edad, por supuesto, el Real Madrid se resiste a ofrecerle un contrato largo. Tal vez estén discutiendo sobre el dinero porque siempre se trata de dinero, pero ambas partes deberían pensarlo detenidamente porque la hierba no siempre es más verde”, concluyó Berbatov en el análisis que realiza periódicamente para el portal mencionado.





