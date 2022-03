Kylian Mbappé es el gran anhelo del Real Madrid para la próxima temporada. Desde hace varios mercados, el presidente Florentino Pérez vive ‘enamorado’ del goleador del Paris Saint-Germain y no escatimará en gastos para sumarlo a la plantilla 2022-23. Sin embargo, el nacido en Bondy no es el único delantero que le quita el sueño a los altos mandos del cuadro de Valdebebas. Y no se trata precisamente de Erling Haaland, sino de Victor Osimhen, el crack del Napoli italiano cuyo fichaje no sería tan complicado como el del hombre del Borussia Dortmund, a quien persiguen también el FC Barcelona y Manchester City.

De acuerdo al diario catalán Mundo Deportivo, el futbolista nigeriano se encuentra en la agenda de fichajes del Real Madrid. Los ‘Vikingos’ estarían tan interesados en la llegada del crack de la Serie A que pondrían hasta 80 millones de euros para hacerse con sus servicios a mitad de año.

En el Real Madrid están convencidos de que Osimhen es el delantero que necesitan para empoderar y rejuvenecer el ataque. De hecho, el ariete nigeriano de 23 años podría convertirse en el sucesor de Karim Benzema, a quien solo le queda un año y meses de contrato en el club de la capital española.

La citada fuente apunta que al Madrid le hubiera gustado fichar a Mbappé y Haaland al mismo tiempo. No obstante, el delantero nórdico estaría más cerca que nunca del Barcelona, razón por la que el cuadro de Chamartín ha puesto los ojos en Osinhen, cuyo representante es el italiano Roberto Calenda.

Victor Osimhen es uno de los futbolistas más destacados del Napoli de la Serie A. (Foto: Getty)

Eso sí, para acometer el fichaje del goleador del Napoli, el Real Madrid tendría que hacer hueco en la plantilla para darle el espacio que merece. De momento, los descartes de Florentino Pérez y Carlo Ancelotti en la delantera parecen ser el serbio Luka Jovic y el dominicano Mariano Díaz.

Cabe recordar que, dado el gran nivel que mostró desde el inicio de la campaña 2021-22, el delantero nigeriano también ha sonado en el Bayern Munich. Así como el Madrid busca el recambio generacional para Benzema, los alemanes hacen lo propio para encontrar al reemplazante del polaco Robert Lewandowski.

En lo que va de la temporada 2021-22, el número 9 del Napoli ha sumado un total de 22 partidos entre Serie A (17) y Europa League (5). El nacido en Lagos ha marcado siete goles en la competición doméstica y cuatro en el torneo de la UEFA.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Victor Osimhen, nacido el 29 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 60 millones de euros. El también internacional con Nigeria, con pasado en Lille, Wolfsburgo y Charleroi, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





