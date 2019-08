"Iré a verlo": De Jong revela su opinión sobre la posibilidad de Van de Beek al Real Madrid

Real Madrid cada vez se desanima de la posibilidad de fichar a Paul Pogba. Manchester United continúa poniendo trabas para dejar ir al francés, por lo que Zinedine Zidane es cada vez más consciente que es complicada su llegada y tiene que buscar reemplazos. El nombre que suena es Donny van de Beek.

Tras el encuentro con el Ajax del fin de semana, los medios le preguntaron al futbolista cómo se encontraba el posible fichaje al cuadro blanco, si existía posibilidad: "Todavía hay conversaciones con el Real Madrid. A mi me gustaría que se decidiera lo más pronto posible".



El holandés brilló con el Ajax la temporada pasada llegando a las semifinales de Champions League. En este equipo se encontró Frenkie de Jong , uno de los fichajes del Barcelona esta temporada, quien se animó a revelar qué le gustaría que suceda con su excompñero.

"Preferiría que se quedara en Ajax porque no lo tendría como oponente y así, además, el Ajax se mantendría fuerte. Pero si todo se cierra y se va al Real Madrid estaré realmente feliz por él. Creo que se lo merece. Es un gran jugador. Iré a verlo" , comentó Frenkie.

"Lo demostró la temporada pasada en la Liga de Campeones, especialmente en las rondas eliminatorias.Ha demostrado al mundo y a todos en Europa que tiene la capacidad de jugar a ese nivel" , agregó.

La gran campaña del Ajax hizo que los equipos más importantes de Europa se fijen en ellos. Frenkie fichó por el Barza, Matthijs de Ligt por Juventus y Van de Beek está cada vez más cerca del Real Madrid.

"Estoy realmente orgulloso de la temporada que realizamos y de ver a muchachos haciendo grandes movimientos, creo que todos se lo merecen. Aunque también me siento un poco triste, no es que me arrepienta porque estoy realmente orgulloso y feliz de estar en Barcelona, pero por supuesto es un poco triste que el equipo se esté separando", agregó De Jong.

